Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes foi o local escolhido para receber a 14ª edição geral do eventoReprodução

Publicado 13/11/2021 08:50

Petrópolis - Neste sábado (13), das 10h às 15h, Itaipava vai sediar a 2ª etapa distrital da Campanha de adoção de animais realizada pela Prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria de Bem-estar Animal (Cobea). Após o sucesso de realizações quinzenais no Centro Histórico, o município ampliou a iniciativa também para os distritos com o objetivo de buscar mais acolhimentos.

O Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes foi o local escolhido para receber a 14ª edição geral do evento, que ocorre desde fevereiro. As instituições GAPA Itaipava, Dog’s Heaven e Irmão Animal serão as responsáveis por disponibilizar os cães e gatos castrados, vacinados e vermifugados, no espaço. Para ganhar um novo amigo os interessados precisam apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência fixa, ser maior de 18 anos, além de atender os pré-requisitos exigidos pela Coordenadoria para garantir que os animais estarão seguros de seus direitos básicos.O prefeito interino, Hingo Hammes, ressalta que a ideia de trazer as etapas para os distritos surgiu com a intenção de atingir um novo público. “Nem todas as pessoas passam pelo Centro nos finais de semana. Por isso, estudamos a possibilidade de levar a campanha para outros bairros, conquistando mais chances de alcançar novos tutores”, assegura Hammes.A ação deste sábado terá apoio da Rospauth, que vai presentear os novos tutores com um cupom de 10% de desconto em produtos nas lojas da marca. Além disso, o Grupamento de Operações com cães, do canil Rufus Von Kru Gdorf, da Guarda Civil Municipal, estará presente no local.Raphaela Buriche, coordenadora de Bem-estar Animal, o Parque Municipal de Itaipava foi escolhido por ser uma área que possui um grande fluxo de pessoas. “É um local de fácil acesso, no coração de Itaipava e que reúne uma boa parcela de movimentação. Muitas famílias escolhem o lugar para um passeio e para a prática de exercício, o que nos ajuda a aproximar essas pessoas das nossas barracas para que possam realizar esse ato de amor, que é a adoção”, afirma Raphaela, que completou afirmando que a Cobea já possibilitou 102 acolhimentos neste ano.Vale destacar que a campanha pode ganhar uma nova data em caso de novas chuvas. A Coordenadoria disponibiliza o e-mail, Whatsapp e telefone para atendimento da população em caso de dúvidas. E-mail: [email protected] ; telefone: (24) 2291-1505; whatsapp (24) 98839-7243.