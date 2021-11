Trabalho também vem se tornando referência para outros municípios e forças de segurança do Estado - Divulgação/Ascom

Publicado 12/11/2021 23:06

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, sancionou na tarde desta quinta-feira (11) a lei que cria, oficialmente, o Grupamento de Operações com Cães do canil Rufus Von Kru Gdorf, da Guarda Civil Municipal, que é subordinada à Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública - SSOP. O projeto de lei já havia sido aprovado em votação no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, por unanimidade, na quarta-feira (10). A partir de agora o canil de perfil k9, que é referência no Estado e que atua na cidade desde 2016, passa a ser uma política pública municipal, devendo ser mantida pelas gestões futuras da prefeitura.

“Não é segredo que o projeto com Grupamento de Operações com Cães é o que tenho maior carinho dos que são desenvolvidos pela nossa Guarda e acompanho esse projeto de oficialização do canil desde a Câmara de Vereadores. É fundamental esse passo de legalização das ações com o canil, para que ele possa ser perpetuado pelas futuras gestões e não corra o risco de ser encerrado no futuro”, destacou o prefeito, durante a assinatura da lei.

Com a lei, as atividades de apoio às ações da própria Guarda Civil Municipal e demais instituições de segurança pública, como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, se tornam oficiais. O mesmo vale para as atividades sociais prestadas atualmente pelo canil. “O trabalho de localização de drogas, de apoio nas atividades de segurança, como os choques de ordem, tem trazido frutos importantes para a nossa cidade. Outro trabalho, no entanto, que se mostra igualmente importante é a cinoterapia que foi retomada esse ano, se adaptando aos protocolos da pandemia, junto ao CTO (Centro de Tratamento Oncológico)”, ressalta a secretaria de serviços, segurança e ordem pública, Karina Bronzo.

Na cerimônia de assinatura do documento, ainda estiveram presentes o superintendente adjunto da Guarda Civil Municipal, Edgar Theobald, o coordenador de segurança do município, Luis Cláudio Calixto Barbosa, e o vereador Domingos Protetor, que tem como áreas de atuação a causa animal. “Nós vemos no Hingo um prefeito comprometido com a causa animal. E essa legalização do nosso canil, que foi aprovada por 15 votos na Câmara, é um bom exemplo de uma gestão preocupada com a causa”, destacou o vereador.

Canil referência no Estado

No início de outubro, o canil da Guarda foi homenageado em cerimônia realizado no 26º Batalhão da Polícia Militar. Um reconhecimento aos trabalhos prestados na Operação Praça do Bem e nas ações de reforço da segurança pública que vem sendo realizadas ao longo de todo o ano por toda à cidades, nas sextas-feiras à noite e nos fins de semana. Em uma ação realizada no Retiro, foram 168 cápsulas encontradas por um dos cães do grupamento.

O trabalho também vem se tornando referência para outros municípios e forças de segurança do Estado. “Fomos convidados para ministrar um curso operacional junto à Core (Polícia Civil) na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, e, recentemente, recebemos a visita de gestores públicos de Nilópolis que, entre outras atividades, quiseram conhecer mais de perto nosso trabalho K9, para levar o modelo para ser aplicado na cidade da região metropolitana”, informa o cinotécnico responsável pelo canil, Leandro Lopes, que pontua ainda que dez municípios já buscaram capacitação junto ao canil da Guarda de Petrópolis.