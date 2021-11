Festa Afro-Brasileira em Petrópolis terá atrações na Casa de Educação e na Praça da Liberdade - Reprodução

Festa Afro-Brasileira em Petrópolis terá atrações na Casa de Educação e na Praça da LiberdadeReprodução

Publicado 13/11/2021 09:28

Petrópolis - Petrópolis vai celebrar o dia da Consciência Negra com uma vasta programação cultural, incluindo palestras, contações de história e apresentações. A partir de quarta-feira, dia 17, até domingo, 21 de novembro, será realizada a 9ª edição da Ubuntu – Festa Afro-Brasileira do município, com atrações na Casa de Educação e Praça da Liberdade.

O objetivo é valorizar e preservar a memória das tradições africanas e afro-brasileira. A iniciativa é do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) em parceria com a Coordenadoria da Promoção da Igualdade Racial (COPIR), Conselho Municipal de Cultura (CMC) - através do segmento de Culturas Afro-brasileiras, quilombolas e de matrizes africanas -, Movimento Negro Unificado, além do apoio do Instituto Municipal de Cultura (IMC) e da Turispetro.



Na quarta-feira (17/11), na Casa de Educação, acontece a palestra "Ensino da Formação Cultural Afro-brasileira e Direitos na Cidade" com o secretário de Educação do município, Prof.º José Luiz. O público-alvo são os professores e a atividade começa às 9h. No mesmo dia e local, a partir das 14h, serão realizadas oficinas e contações de histórias, voltadas para o público infantil.



“Teremos a programação, todos os cuidados necessários em função da covid-19. Ressalto que o Ubuntu é uma celebração elaborada com a participação popular, através dos conselhos de Cultura e de Promoção da Igualdade Racial”, disse o prefeito Hingo Hammes. Ainda na quarta, às 17h, acontece o lançamento da Campanha "Negro Sangue Bom" na Praça Dom Pedro, com a distribuição de um informativo sobre a importância da doação de sangue. Mais tarde, às 19h, o "IMC nas Redes – Conversas Culturais" terá como assunto a Semana Afro-Brasileira.



Na quinta e sexta-feira, a Casa de Educação também vai abrir para palestras, oficinas e contações de histórias nos mesmos horários. Ainda na quinta, acontece uma edição especial do IMC nas Redes, também às 19h, nas redes da prefeitura. Já na sexta, a Praça da Liberdade se torna palco de apresentações locais, a partir das 18h. O espaço também vai contar com barracas de artesanato, comida e bebida.



“Essa é uma festa tradicional no calendário da cidade. Estamos com uma programação cultural bastante diversificada celebrando a cultura afro que é tão importante não só em nosso país, mas em todo o mundo”, destacou Charles Rossi, presidente do IMC.



O evento que celebra Zumbi - líder do Quilombo dos Palmares - continua no sábado, dia 20, data em que é celebrado o Dia da Consciência Negra. Às 9h acontece uma solenidade na Praça da Liberdade, seguida por uma roda de capoeira. A premiação dos concursos de poesia e de desenho, promovidas pelo IMC, será às 10h. O público conta também com oficina de dança, concurso de beleza e apresentações locais. Com ampla programação, a celebração acontece durante todo o dia em outros locais da cidade, como Nogueira (no Centro Cultural) e na Posse (Praça CEU).



No domingo, último dia do evento, as atividades começam às 9h com oficinas de turbante, contação de história, apresentações locais e rodas de capoeira. O encerramento está previsto para às 17h.