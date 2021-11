Evento de gastronomia faz parte da Promoção Especial para celebrar o Dia da Consciência Negra em Petrópolis - Reprodução/Internet

Publicado 13/11/2021 18:36

Petrópolis - Acarajé, araçá, cururu, xinxim de galinha, omolocum e farofa de dendê. Essas são algumas delícias da herança africana no Brasil que o público vai poder aproveitar neste domingo, dia 14, na primeira Degustação da Culinária Afro-brasileira promovida pela Casa de Petrópolis Instituto de Cultura. O evento faz parte da Promoção Especial para celebrar o Dia da Consciência Negra e vai acontecer das 12h às 16h nos jardins do espaço. O evento será marcado por apresentação de afoxé.

Com previsão de tempo bom para domingo, a expectativa é que o público aproveite o dia para passear pelo espaço e conhecer um pouco mais sobre a cultura afro. As refeições ficam por conta de quem entende do assunto, o babalorixá Lúcio de Ogum, do Axé Mosela. Baiano de nascimento, ele aprendeu desde a infância a elaborar os deliciosos pratos da influência iorubá.

A historiadora Rachel Wider explica que para os povos de origem iorobá o comer é visto como algo sagrado e está diretamente relacionado a ancestralidade: “A maioria das receitas sobreviveu graças à forma cultural da tradição oral mantida pelos africanos no Brasil. Sem contar que sua relevância é tamanha que, em 2004, o Iphan tornou o acarajé patrimônio imaterial do Brasil”.

Para o Festival, os convites - que dão direito a uma refeição, irão custar R$ 30 para adultos e R$ 20 para crianças de até 12 anos. Eles podem ser adquiridos antecipadamente pelo WhatsApp (24) 99318-6716 ou pelo e-mail [email protected] O evento terá entrada limitada e está de acordo com o que preconiza as autoridades de saúde em função da pandemia.