Sindicato está oferecendo, de graça, exame de PSA, para os 10 primeiros trabalhadores que cheguem ao Sindicato com o pedido em mãosReprodução

Publicado 15/11/2021 21:27

Petrópolis - O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis realiza uma ação para incentivar os rodoviários a manterem os exames preventivos contra o câncer de próstata em dia e se previnam, em campanha durante este Novembro Azul.

O câncer de próstata é o que mais afeta a população masculina no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. O Novembro Azul é um movimento que tem como objetivo conscientizar os homens da importância do exame preventivo, que deve ser feito, pela primeira vez, aos 40 anos, para pessoas que têm casos de câncer de próstata na família. Já os que não tem registro de antecedentes, ou seja, histórico familiar de câncer, podem procurar o urologista e realizar o procedimento a partir dos 50 anos de idade.

O Sindicato está oferecendo, de graça, o exame de PSA, para os 10 primeiros trabalhadores que cheguem ao Sindicato com o pedido em mãos. “Além dessa ação é preciso lembrar ainda que o Sindicato tem uma grande rede de assistência em saúde, com preços diferenciados, para que todos os colaboradores possam manter os seus exames em dia e se prevenirem”, destacou Edson de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis.



A detecção precoce do câncer de próstata possibilita que o tratamento tenha êxito em nove de dez casos. Com o avanço da tecnologia, os exames estão ficando cada vez menos invasivos, o que fazia com que muitos homens deixassem de se cuidar, por medo ou por preconceito. Existe hoje também o da dosagem de PSA, substância produzida pela próstata, cujo aumento denuncia problemas na glândula, não necessariamente câncer, porém o aumento vai ser investigado. O PSA não substitui o exame de toque retal, que é essencial pois existem doenças muito agressivas que não causam aumento expressivo no PSA e, além dele, a ultrassonografia da próstata.



De acordo com o médico urologista Rafael Gabrich, é importante que o exame de PSA seja feito anualmente, para que assim seja possível ter um acompanhamento regular das taxas, além, claro de frequentar as consultas médicas todos os anos. O médico alerta ainda, a grande incidência de câncer de próstata em profissionais rodoviários, por trabalharem muito tempo sentados e por causa do calor que vem de baixo do banco do motorista, por causa do motor de ônibus e caminhões.