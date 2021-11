Drogas apreendidas na Laginha, em Itaipava, pela Polícia Militar - Divulgação/Polícia Militar

Drogas apreendidas na Laginha, em Itaipava, pela Polícia MilitarDivulgação/Polícia Militar

Publicado 16/11/2021 15:26

Petrópolis - Na noite desta segunda-feira (15), policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 2° e 3° Cia do 26° BPM de Petrópolis, apreenderam drogas em uma mata em Itaipava. Os policiais, após diligências na localidade da Laginha, descobriram 180 pinos de cocaína. Ninguém foi preso na operação.

Também na segunda, policiais militares do DPO do Alto da Serra, após patrulhamento pelo bairro Vila Felipe, apreenderam 63 pinos de cocaína. Na ação, um suspeito conseguiu fugir, deixando uma sacola com as drogas.

Os casos foram registrados das delegacias de Itaipava e Retiro, respectivamente