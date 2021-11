CRAS volante está montado da Escola Municipalizada Marieta Gonçalves e fez o atendimento de 16 pessoas no 1º dia do serviço no Bairro da Glória - Divulgação/Ascom

CRAS volante está montado da Escola Municipalizada Marieta Gonçalves e fez o atendimento de 16 pessoas no 1º dia do serviço no Bairro da GlóriaDivulgação/Ascom

Publicado 17/11/2021 07:28

Petrópolis - As ações do mutirão de serviços do programa Acelera Petrópolis estão levando melhorias para a comunidade do Bairro da Glória. Operações de tapa buracos e a presença do CRAS Volante, marcaram o primeiro dia das atividades no local nessa terça-feira (16).

“Estamos fazendo um trabalho intenso para garantir que nossas comunidades sejam atendidas com todos os serviços oferecidos pela Prefeitura. Unindo esforços, estamos assegurando que nossa população seja beneficiada e possa viver com mais dignidade e qualidade de vida”, disse o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.

As intervenções envolvem, principalmente, a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep), Secretaria de Assistência Social, Obras, CPTrans e Coordenadoria Especial de Articulações Institucionais (CEAI).

O CRAS volante está montado da Escola Municipalizada Marieta Gonçalves e, por meio da estrutura, a Secretaria de Assistência Social fez o atendimento de 16 pessoas neste primeiro dia do serviço, na comunidade. No local, os moradores podem verificar atualizar dados e tirar dúvidas sobre benefícios como o Bolsa Família e o Cartão Imperial.

O objetivo também é o de oferecer os serviços de recadastramento e atualização dos dados junto ao CadÚnico, mais próximo das comunidades. O atendimento do CRAS Volante ocorre de 9h às 16h. Os atendimentos são realizados por orientadores e assistentes sociais da SAS.

Ainda nessa terça-feira, toda a extensão da rua Nossa Senhora da Glória recebeu a operação de tapa-buracos, permitindo melhorias para a circulação tanto de pedestres quanto para os veículos dos moradores. As intervenções do mutirão de serviços incluem diferentes serviços à comunidade, como ações de capina, roçada, pintura de postes, revitalização e instalação de abrigos de ônibus, sinalização viária, tapa-buracos, melhorias em praças e parquinhos, por exemplo.