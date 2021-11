Acordo vale para lojas do Centro Histórico e polos de moda da Rua Teresa e adjacências, e Bingen - Reprodução/Internet

Publicado 17/11/2021 17:00

Petrópolis - O Termo de Adesão à Convenção Coletiva firmado entre o Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Petrópolis (SECP) para funcionamento em horário integral nas quatro segundas-feiras que antecedem o Natal já está disponível. Conforme o regulamento do termo aditivo, o lojista poderá funcionar nos dias 29 de novembro e em 06, 13 e 20 de dezembro.

“Em Petrópolis alguns empresários ainda optam pela ‘semana inglesa’ às segundas para o funcionamento dos seus estabelecimentos comerciais. Nesse formato só abrem a partir das 14h. O acordo firmado com o Sindicato da categoria vai permitir o funcionamento integral do expediente. É um momento importante para o comércio pois conseguimos atender aquele cliente que quer antecipar suas compras. E com a retomada do fluxo de pessoas nas ruas, devido o avanço da vacinação, a expectativa é de vendas maiores do que as do ano passado quando estávamos sem perspectiva. Temos que aproveitar todas as oportunidades de vendas”, frisou Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio Petrópolis.

O acordo vale para as lojas do Centro Histórico e os polos de moda da Rua Teresa e adjacências e Bingen. O termo aditivo está disponível no www.sicomerciopetropolis.com.br e precisa ser protocolado, em três vias, nos dois sindicatos para que tenha validade. Ficam excluídos deste acordo os segmentos de supermercados, mercados, minimercados, farmácias e drogarias e lojas de atacado de malhas e aviamentos. “É importante homologar os termos nos dois sindicatos para que os direitos trabalhistas dos colaboradores que forem escalados para trabalhar sejam garantidos”, reforça Marcelo.