Intervenção no Pórtico do Quitandinha inclui, além da pintura, recuperação do telhado, reforma e substituição de portas e janelas, bem como restauro da infraestrutura - Divulgação/Ascom

Intervenção no Pórtico do Quitandinha inclui, além da pintura, recuperação do telhado, reforma e substituição de portas e janelas, bem como restauro da infraestruturaDivulgação/Ascom

Publicado 18/11/2021 07:42

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da secretaria de Obras, deu início nesta quarta-feira (17) ao trabalho de recuperação do pórtico do Quitandinha, no principal acesso à cidade. A intervenção é resultado de parceria público privada e inclui, além da pintura, a recuperação do telhado, reforma e substituição de portas e janelas, bem como o restauro da infraestrutura. O trabalho deve estar concluído até o início de dezembro, quando começa a programação do Natal Imperial.



“O pórtico é o cartão de visita da cidade. E, por isso, é fundamental que a gente cuide desse patrimônio. Conseguimos o apoio de uma empresa para executar esse trabalho, que vai deixar o pórtico em condições de receber os turistas que visitam a cidade diariamente", ressalta o prefeito interino, Hingo Hammes.



Na terça-feira (16), pela manhã, o secretário de obras, Maurício Veiga, ao lado do subsecretário de obras, Ericson Lobato e do presidente da Companhia Petropolitana de Desenvolvimento - Comdep, junto com um representante técnico da empresa, estiveram na Avenida Ayrton Senna para organizar a intervenção.

“A prioridade é finalizar primeiro a estrutura do pórtico. Estão sendo instalados andaimes nas duas torres para que seja executada a limpeza, pintura e a recuperação necessária na infraestrutura. O objetivo é executar esse trabalho com mínimo de impacto sobre o trânsito, que funcionará, quando necessário, nos mesmos moldes do período em que operaram as barreiras sanitárias. Ou seja, desviando pelas ruas laterais ao pórtico”, destacou Veiga.



Além da recuperação do pórtico, também será recuperado o centro de informações turísticas, as áreas no entorno dos equipamentos e os canteiros. “Nossa equipe de paisagismo fará a renovação dos canteiros, para que fique ainda mais bonito do que é atualmente. Além disso, será feita a limpeza de toda a área no entorno”, destaca o presidente da Comdep.



“A reforma dos portais da cidade deixará as entradas de Petrópolis mais bonitas e atrativas. É importante para os petropolitanos e também os turistas. Além desta melhoria, a atual gestão tem investido em ações de fomento e organização da atividade turística, objetivando o fortalecimento do segmento e da economia no momento atual”, afirmou o secretário de Turismo, Samir El Ghaoui.



Pórtico do Bingen também passará por restauro

Além do pórtico do Quitandinha, outro equipamento que também sofrerá intervenção é o de acesso ao bairro Bingen, que está localizado na avenida Lúcio Meira. “Já temos o projeto de recuperação, que também será executado em parceria com a iniciativa privada. Ali, além do restauro do pórtico, faremos uma adequação ao projeto original. A estrutura de madeira será pintada de vermelho, o restante de branco e marrom, seguindo o padrão original colonial alemão Enxaimel”, informa o secretário de Obras, acrescentando que a intervenção também começará nos próximos dias.



No passado, a estrutura seguia o estilo das construções introduzidas na cidade pelos colonos alemães que, em grande parte, habitaram a região do Bingen. O Enxaimel é uma técnica de construção na qual as paredes são montadas com vigas de madeira em posições horizontais, verticais ou inclinadas, cujos espaços são preenchidos com material de fácil utilização no local.