Secretário de Educação de Petrópolis, José Luiz Lima, abriu o ciclo de palestras dentro da programação da 9ª edição da Ubuntu - Divulgação/Ascom

Secretário de Educação de Petrópolis, José Luiz Lima, abriu o ciclo de palestras dentro da programação da 9ª edição da UbuntuDivulgação/Ascom

Publicado 18/11/2021 08:00

Petrópolis - O secretário de Educação de Petrópolis, José Luiz Lima, abriu o ciclo de palestras dentro da programação da 9ª edição da Ubuntu - Festa Afro-Brasileira de Petrópolis da Semana da Consciência Negra. O evento aconteceu na manhã de quarta-feira (17) na Casa da Educação Visconde de Mauá e foi transmitido ao vivo pelo youtube da Prefeitura de Petrópolis.

“O objetivo da Semana da Consciência Negra é promover a visibilidade das pautas e discussões referentes à igualdade racial. Durante toda a semana estarão sendo promovidas ações que valorizem a cultura negra da nossa cidade”, comentou o prefeito interino da cidade, Hingo Hammes.

A palestra do secretário de Educação teve como tema o “Ensino da Formação Cultural Afro-brasileira e direitos na cidade”. “A escola que nós queremos tem que ser transformadora e o local onde as crianças possam sonhar. A escola é o único caminho para mudar a realidade dessas crianças. Temos um compromisso ético com cada aluno e aluna para que eles consigam se livrar das amarras do preconceito e do racismo”, disse José Luiz Lima.

“Eu tinha tudo para dar errado: sou preto, pobre e favelado. O que o destino reservava para mim? Muitos diriam que a marginalidade. Mas como não acredito no destino eu fiz meu próprio caminho. Como dizia Paulo Freire ‘somos sujeitos da própria história’”, acrescentou.

José Luiz ressaltou também a importância da escola pública para combater o racismo estrutural e ser um mecanismo de empoderamento e conscientizaçã: “Represento o povo preto da nossa cidade e tenho a missão que a educação pública em Petrópolis seja popular. Tenho esse compromisso e respeito com as 42 mil crianças matriculadas na nossa rede municipal de ensino”.

Para a gerente do Centro de Cultura, Catarina Maul, a Semana da Consciência Negra é um evento reflexivo: “Que este evento traga esse empoderamento do povo preto”.

O Ubuntu é promovido pela Prefeitura de Petrópolis, por meio do Instituto Municipal de Cultura (IMC), Secretaria de Educação e Turispetro; pela Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial (Copir), pelo Movimento Negro Unificado (MNU), pelo Conselho Municipal de Cultura (CMC), pelo Segmento de Culturas Afro-brasileiras, quilombolas e de matrizes africanas e pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Petrópolis.

A 9ª edição da Ubuntu - Festa Afro-Brasileira de Petrópolis começou na terça-feira (16) com o CDC por aí: Heróis Negros. A programação, online e presencial, segue até este sábado, dia 20 de novembro – Dia da Consciência Negra. Estão previstas palestras, oficinas, seminários, contação de história, shows, capoeira, apresentações de dança, desfiles, homenagem a Zumbi de Palmares (no busto localizado na Praça da Liberdade), concurso de poesia e desenho, além de barracas com comidas típicas e artesanato. A programação completa pode ser encontrada no site e nas redes sociais da Prefeitura de Petrópolis.