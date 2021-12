Ação foi intensificada nos últimos 2 meses e é realizada de forma contínua com pontos de recolhimento de doações - Reprodução

Ação foi intensificada nos últimos 2 meses e é realizada de forma contínua com pontos de recolhimento de doaçõesReprodução

Publicado 01/12/2021 14:57

Petrópolis - A campanha de doação de alimentos do governo municipal de Petrópolis “Fazer o Bem, Faz Bem” fecha o ano com o Dia D de arrecadação, que será realizado no dia 17 de dezembro. Ao longo de todo o dia, voluntários estarão nos pontos de recolhimentos dos alimentos, mobilizando a população a participar da iniciativa que visa beneficiar cerca de 2500 famílias prioritariamente.

A ação, que foi intensificada nos últimos dois meses, é realizada de forma contínua com pontos de recolhimento de doações em redes de supermercados e nas unidades das secretarias de Defesa Civil e Ações Voluntárias e da Assistência Social, que atuam em parceria para a realização da campanha.



Os pontos de arrecadação funcionam permanentemente nas redes de supermercados do Bramil, do Itamarati, Itaipava e Posse; no Terê Frutas de Cascatinha; no Armazém do Grão do Valparaíso; no Supermarket do Quitandinha; no DIB de Cascatinha; e no Rede Economia do Itamarati e Bingen. Além dos supermercados, a campanha está com pontos para o recebimento de doações na sede da Defesa Civil, que fica na Rua Buarque de Macedo, 128 – Morin; na Casa da Cidadania, na Rua Visconde de Souza Franco, 474 – Centro; e no Centro de Cidadania, na Estrada União e Indústria, 11860 – Itaipava.



“Esta é uma campanha que é da cidade. Ver a solidariedade das pessoas, a vontade de ajudar, nos enche de alegria. Essa é a união que buscamos. Com o Dia D, buscamos reforçar a campanha, trazendo todo o real sentido do Natal”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

No Dia D, o movimento será intensificado com o foco na obtenção do maior volume de itens possível, para a montagem de cestas básicas que serão entregues até o Natal.