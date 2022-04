Rua do Túnel foi um dos locais mais atingidos pelas chuvas do mês de março - Marco Pereira

Publicado 01/04/2022 09:28

Petrópolis - Mais uma cratera se abriu na noite desta quinta-feira (31) na rua do Túnel, assustando de novo os moradores da região. Ao lado do novo perigo, um carro já tinha sido engolido durante a chuva do último dia 20.

Agora, cerca de 25 famílias ficaram sem calçada e acesso a uma servidão. Segundo os moradores, a Defesa Civil já esteve no local. Com a queda de mais um pedaço da calçada, um cano foi atingido, comprometendo, também, o abastecimento de água na região.

Na terça-feira (29), duas pessoas já tinham caído em um dos buracos existentes por toda a extensão da rua, tendo que ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros.