Eduardo Gomes, Mateus Garcia e Roger Passos, alunos do Curso de Engenharia da Computação do Cefet/RJ Petrópolis - Divulgação

Eduardo Gomes, Mateus Garcia e Roger Passos, alunos do Curso de Engenharia da Computação do Cefet/RJ Petrópolis Divulgação

Publicado 31/03/2022 07:47

Petrópolis - Os alunos do Curso de Engenharia da Computação do Cefet/RJ Petrópolis, Eduardo Gomes, Mateus Garcia e Roger Passos, garantiram uma vaga na final nacional da Maratona da Programação, que acontecerá de 31 de março a 2 de abril de 2022, na cidade gaúcha de Gramado.

A competição é considerada a principal do gênero no Brasil. O trio leva o nome de “random.choice (funny_names)” e foi classificado por ter tirado em sétimo lugar na maratona do Estado do Rio, realizada em outubro de 2021 e que reuniu 1.602 alunos de 127 instituições do país.



Ao tomar conhecimento de que a ida dos alunos a Gramado estava ameaçada por falta de recursos, o presidente do Serratec - Parque Tecnológico da Região Serrana, Guilherme da Motta Alves, interferiu imediatamente para garantir a participação dos finalistas: "Nós do Serratec, nos vimos envolvidos e na obrigação de apoiar essa ida dos alunos do Cefet/RJ Petrópolis a Gramado. É mais uma oportunidade que eles têm de levar o nome da cidade a uma competição de importância nacional na área de tecnologia. Dentre os propósitos do Serratec está o de desenvolver pessoas. Nós acreditamos muito nos talentos de Petrópolis e no potencial das pessoas que vivem aqui."



Para se preparar o time participou de simulados e da disciplina optativa de Tópicos em Algoritmos, ministrada por Douglas Cardoso, coordenador do Grupo de Treinamento para Competições de Programação (GTComP), que tem capacitado e auxiliado os estudantes desde 2017.

O diretor do Cefet/RJ Petrópolis, Felipe Henriques, comenta: “A participação dos estudantes do CEFET/RJ (Petrópolis) na final da Maratona de Programação é um marco importante. Isso mostra o alto nível do Ensino ofertado pela nossa instituição, e o alto nível dos estudantes que estão concorrendo. Além disso, ainda há um efeito motivador entre os próprios estudantes. Gostaria de agradecer muito ao professor Douglas Cardoso pelo brilhante trabalho de orientação e condução desse processo, e ao Serratec pela parceria e apoio imprescindível aos nossos estudantes.”



A maratona é organizada anualmente pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e voltada para alunos de graduação e pós-graduação na área de Computação e afins.