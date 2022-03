Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 29/03/2022 14:23

Petrópolis - Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta terça-feira (29) após caírem em uma cratera que se abriu na rua Francisco Scali, no bairro Quissamã, em Petrópolis, vai conhecida popularmente como rua do Túnel.

As vítimas teriam tentado entrar em uma residência de risco em local que ainda apresenta instabilidade no solo. O objetivo era tirar um veículo da garagem justamente para evitar que a rua cedesse. Nesse momento o chão se abriu e as duas pessoas caíram de uma altura de aproximadamente 4m.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro e resgatar às vítimas. Até o momento não se sabe o estado de saúde delas.