Cras continuam atendimento às vítimas das chuvas | Petrópolis | O Dia

Entre os dias 15 de fevereiro e 22 de março, os Cras cadastraram 2.525 famílias no Cadastro Único - Divulgação

Publicado 25/03/2022 14:17

Petrópolis - Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Petrópolis continuam o trabalho de referenciamento das famílias que foram afetadas pelas chuvas de fevereiro e agora também, de março. São oito unidades fixas distribuídas pela cidade e atendimentos volantes em pontos críticos.

“Estamos priorizando o atendimento às vítimas reforçando as equipes que fazem a triagem e oferecem as informações iniciais. Isso é prioridade para a gente”, afirma o prefeito Rubens Bomtempo.

Entre os dias 15 de fevereiro e 22 de março, os Cras cadastraram 2.525 famílias no Cadastro Único. A inscrição neste sistema de informações é importante para o enquadramento dessas famílias em programas e políticas públicas assistenciais. “O CadÚnico é um conjunto de informações sobre as famílias em situação de vulnerabilidade social. Os dados permitem que elas acessem programas de complemento de renda ou contra insegurança alimentar, via recebimento de cestas de alimentos, por exemplo. Nesse momento em que a cidade foi atingida duramente pela chuva, é importante que as famílias, que tenham o perfil para ter direito aos benefícios, de fato recebam os benefícios”, explica Fernando Araújo, secretário de Assistência Social (SAS).

Para continuar atendendo a demanda que aumentou devido aos eventos envolvendo as chuvas, as unidades do Cras Centro e Alto da Serra, além das Unidades do Aluguel Social estarão abertas neste sábado (26). “Esses são pontos com maior procura principalmente de pessoas com dúvidas sobre o Aluguel Social. E visando o público que não consegue vir às unidades durante a semana, estendemos o atendimento”, pontua Márcia Schanuel, responsável pelo Cras Centro.



Unidades em funcionamento neste sábado (26):

Cras Centro - Rua Dom Pedro, 340 – 8h às 17h

Cras Alto da Serra - Rua Santo Antônio, 248 – 8h às 17h

Unidade do Aluguel Social – Rua Dom Pedro, 199 – centro – 8h às 17h

Unidade do Aluguel Social – Cras Alto da Serra – Rua Santo Antônio, 248 – 8h às 17h