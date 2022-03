Campanha foi suspensa por 3 dias devido ao temporal do último domingo (20) na cidade - Reprodução

Campanha foi suspensa por 3 dias devido ao temporal do último domingo (20) na cidadeReprodução

Publicado 23/03/2022 17:29

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, vai retomar nesta quinta-feira (24), a vacinação contra a covid-19 em oito pontos espalhados pela cidade e sem a necessidade de agendamento. A campanha foi suspensa por três dias devido ao temporal do último domingo (20).

Para tomar a dose é preciso se dirigir a um dos locais de vacinação levando o CPF ou Cartão SUS e a Carteira de Vacinação. Os pontos de vacinação funcionam de 9h as 16h.

Durante a suspensão do serviço nos pontos de vacinação, a Secretaria de Saúde realizou a campanha dentro dos pontos de abrigo com as famílias vítimas da chuva. Nesta terça-feira (22), as equipes aplicaram 40 doses da vacina contra a covid-19. Foram 22 doses de reforço, cinco aplicações de segunda dose e 13 de primeira.

No total, a cidade conta com 258.980 vacinados com a primeira dose, 233.616 com a segunda aplicação. A dose única chegou a 6.805 pessoas desde o início da campanha de vacinação e a dose adicional a 1.335 imunossuprimidos.

Veja os locais de vacinação

IMUNOCOMPROMETIDOS (SEGUNDA A SÁBADO - 09h às 16h)

PARQUE MUNICIPAL PREFEITO PAULO RATTES (ITAIPAVA)

CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR MANOEL JOSÉ FERREIRA (CENTRO)

CENTRO DE SAÚDE DO ITAMARATI

* UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA POSSE

* EXTRA DO QUITANDINHA

(*FUNCIONAMENTO SOMENTE DE SEGUNDA A SEXTA)

PESSOAS ACIMA DE 12 ANOS (SEGUNDA A SÁBADO – 09h às 16h)

PARQUE MUNICIPAL PREFEITO PAULO RATTES (ITAIPAVA)

CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR MANOEL JOSÉ FERREIRA (CENTRO)

CENTRO DE SAÚDE DO ITAMARATI

PESSOAS ACIMA DE 12 ANOS (SEGUNDA A SEXTA – 09h às 16h)

EXTRA QUITANDINHA

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA POSSE

HIPERSHOPPING PETRÓPOLIS - ALTO DA SERRA

ESPORTE CLUBE CORRÊAS

CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS (SEGUNDA A SÁBADO – 09h às 16h)

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ITAIPAVA

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA POSSE

CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR MANOEL JOSÉ FERREIRA (CENTRO)

CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS (SEGUNDA A SÁBADO – 09h às 16h)

CENTRO DE SAÚDE DO ITAMARATI

EXTRA QUITANDINHA