Funcionários da Comdep limpam as ruas do Centro Histórico nesta terça-feira (22) - Divulgação

Publicado 22/03/2022 13:03

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópólis, por meio da Comdep, está atuando desde as primeiras horas da manhã de segunda-feira (21), na limpeza das vias atingidas pelo transbordamento dos rios e pelos deslizamentos de terra decorrentes da forte chuva que atingiu a cidade no domingo (20). Nesta terça-feira (22), as equipes também estão atuando nas ruas do Centro Histórico.

“Nas primeiras horas do dia, começamos a limpeza nas ruas do Centro Histórico, Rua General Rondon, Coronel Veiga, Olavo Bilac, Alto da Serra, Rua Teresa, 24 de Maio, Sargento Boening, Chácara Flora e Bingen. Intensificamos o efetivo também para atuarem na liberação das vias e o acesso dos moradores”, explicou o presidente da Comdep, Léo França.

Para dar mais agilidade no trabalho de remoção das barreiras e limpeza das ruas, a Prefeitura está atuando com equipe reforçada de trabalhadores, reboques, retroescavadeiras e caminhões, em diferentes pontos da cidade, na desobstrução de vias e limpeza dos locais atingidos. Equipes da Comdep também estão realizando a remoção das árvores que atingiram as redes de energia e obstruíram as vias.