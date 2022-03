Escolas e Centros de Educação Infantil do Retiro até a Posse reabrem nesta quarta-feira

Ao todo, alunos de 56 escolas e 36 CEIs voltam às aulas presenciais, segundo a Secretaria de Educação - Divulgação

Publicado 23/03/2022 07:56

Petrópolis - As escolas e centros de Educação Infantil da rede municipal de ensino localizadas entre a região do Retiro até o distrito da Posse reabrem nesta quarta-feira (23). Ao todo, alunos de 56 escolas e 36 CEIs voltam às aulas presenciais, seguindo todos os protocolos de segurança em relação à COVID-19.

“Como essas áreas foram menos afetadas com o temporal, a questão da mobilidade urbana ficou menos comprometida e por isso já há condições das escolas retomarem as aulas presenciais. A educação é um direito das nossas crianças e estamos nos empenhando e nos esforçando para que todas as unidades da rede municipal voltem as atividades”, disse a secretária de Educação, Adriana De Paula. Reabrem as unidades localizadas no Retiro, Cascatinha, Carangola, Roseiral, Corrêas, Araras, Nogueira, Itaipava, Pedro do Rio e Posse.

A secretária ressaltou que está fazendo o planejamento da reposição das aulas. “Todas as escolas estão preparadas para receber os alunos nesta retomada das aulas. A reposição vai acontecer em todas as escolas e esperamos em breve, que todos os alunos da nossa rede retomem as aulas”, explicou Adriana De Paula.

Já na quinta-feira (24), reabrem as escolas e centros de Educação Infantil de todo o primeiro distrito de Petrópolis, com exceção da Escola Municipal Vereador José Fernandes (que está interditada) e aquelas que são pontos de abrigo para as famílias vítimas dos temporais do dia 15 de fevereiro e 20 de março.

Os alunos da Escola Municipal Clemente Fernandes (24 de Maio) estão sendo realocados na Casa da Educação Visconde de Mauá (Centro). Esses estudantes também iniciam as aulas na quinta-feira, em horário normal.

Escolas que são pontos de apoio: Escola Germano Valente, E. das Comunidades Santo Antônio, E.M. Papa João Paulo II, Paroquial Bom Jesus, Cei Tia Alice, Cei Chiquinha Rolla, E. M. Rubens de Castro Bomtempo, E. M. Alto Independência, E. M. Ana Mohammed, E. M. Marcelo Alencar, E. M Duque de Caxias, E. M. Senador Mario Martins, E.M. Rosalina Nicolay e E. M. Geraldo Ventura Dias.

Alunos dos centros de Educação Infantil Deise Eloy e Augusto Meschick são realocados enquanto unidades estiverem interditadas

Para garantir o atendimento dos alunos dos centros de Educação Infantil Deisy Eloi (Chácara da Flora) e Augusto Meschick (24 de Maio), a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Educação está realocando os alunos. As duas unidades não foram atingidas por deslizamentos, mas estão localizadas em duas áreas bastante afetadas pelas chuvas.

Ao todo, as duas unidades contam com 90 alunos. Os pais ou responsáveis que ainda não fizeram a solicitação de transferência podem se dirigir, a partir de quinta-feira, a sede da Secretaria de Educação, das 8h às 18h.

A Secretaria de Educação funciona na rua da Imperatriz (Praça da Águia), no Centro da Cidade. O setor de matrícula funciona de segunda à sexta-feira.