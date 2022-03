Petrópolis anunciou que as taxas de ocupação dos leitos clínicos e de UTI para COVID-19 estão zeradas - Reprodução

Publicado 22/03/2022 17:34

Petrópolis - Em meio a mais um momento de apreensão por conta dos fortes temporais que atingiram a cidade, Petrópolis vivencia um momento de esperança em relação à pandemia. A Prefeitura anunciou nesta terça-feira (22) que as taxas de ocupação dos leitos clínicos e de UTI destinados a casos de covid-19 estão zeradas, no município, desde domingo (20).

O último paciente internado – um homem – estava no Hospital Clínico de Corrêas – HCC e recebeu alta na noite de domingo.

“Esse momento era esperado por todos os petropolitanos e essa marca precisa ser lembrada, principalmente porque demonstra que a sociedade junto com o governo está conseguindo vencer mais essa etapa. Agora, o grande desafio de todos nós é manter esses números baixos”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

As ações e campanhas de conscientização, segundo o secretário de saúde Marcus Curvelo, continuam, principalmente sobre a importância da vacinação.

“Chegamos a esse patamar porque houve o envolvimento de todos. Conseguimos demonstrar que a ampliação da vacinação, junto com a consciência individual e coletiva dos petropolitanos, principalmente relacionada ao uso de máscaras, está sendo fundamental. Para continuarmos reduzindo esses números, é necessário que as pessoas completem o esquema vacinal com as três doses”, frisa o secretário.

A vacinação pediátrica, para o secretário de saúde, também é essencial. Atualmente, a vacinação pediátrica chegou a quase 64% do público vacinável, com idade entre 5 e 11 anos, com a primeira dose do imunizante.

“Dessa forma, será possível retornarmos à normalidade em relação a pandemia e continuarmos relaxando medidas sanitárias, como o uso de máscaras, por exemplo”, destaca Curvelo.