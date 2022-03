Por volta das 15h, ambos os lados da Rua do Imperador foram fechados, impedindo totalmente o fluxo de veículos no Centro de Petrópolis - Divulgação

Publicado 23/03/2022 17:25

Petrópolis - A operação de todas as linhas de ônibus que acessam o Centro Histórico de Petrópolis está totalmente interrompida, desde às 14h30, em razão de uma manifestação formada por populares, que resultou no fechamento das principais vias da cidade, como a rua do Imperador e Paulo Barbosa. Os coletivos estão retidos no trânsito, sem qualquer possibilidade de desvio de itinerário.

A manifestação começou na manhã desta quarta-feira (23) na avenida Koeler, quando os reflexos no trânsito começaram a interferir na operação dos ônibus. No início da tarde, a entrada da Rua Paulo Barbosa e o lado ímpar da Rua do Imperador foram totalmente fechados. O trânsito foi desviado na altura do Obelisco, para o lado par da via, sentido Centro. No trajeto bairro, os coletivos seguiram pela rua Marechal Floriano Peixoto e avenida Ipiranga.

Por volta das 15h, ambos os lados da Rua do Imperador foram fechados, impedindo totalmente o fluxo de veículos no Centro de Petrópolis. Retenções foram provocadas e todas as linhas de ônibus estão sem previsão de horários e com inúmeras perdas de viagens.