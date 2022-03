Manifestantes participaram de reuniões com secretários na sede da prefeitura para discutir soluções para os estragos causados pela chuvas - Divulgação

Manifestantes participaram de reuniões com secretários na sede da prefeitura para discutir soluções para os estragos causados pela chuvasDivulgação

Publicado 24/03/2022 07:21

Petrópolis - O governo municipal de Petrópolis recebeu, nesta quarta-feira (23), representantes de áreas atingidas pelas chuvas e que faziam uma manifestação em frente à prefeitura, na Avenida Koeler.

Sete secretários municipais de governo conversaram com os manifestantes: o coordenador especial de Articulação Institucional, Rafael Simão; o procurador-geral do Município, Miguel Barreto; o controlador-geral do Município, Thiago Gibrail; o presidente da CPTrans, Jamil Sabrá; o secretário de Defesa Civil, Gil Kempers; o secretário de Administração, Ramon Mello; e o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

“A manifestação de hoje (23) é legítima e democrática. Uma marca das gestões do prefeito Rubens Bomtempo sempre foi a valorização da participação popular, como instrumento de transformação da cidade e de construção de política pública. Então, para nós é muito clara a importância de manifestações populares como essa”, disse o coordenador especial de Articulação Institucional, Rafael Simão.

Cerca de 20 manifestantes participaram de duas reuniões com os secretários na sede da prefeitura. Na ocasião, os secretários de governo elencaram as ações que vêm sendo realizadas pela Prefeitura na resposta às chuvas. Ainda durante a manhã, Simão concedeu uma entrevista coletiva à imprensa.

“É um momento muito difícil para Petrópolis. A cidade sofreu duas chuvas sem precedentes em um espaço muito curto de tempo. Vidas foram perdidas, pessoas perderam suas casas, comerciantes tiveram prejuízos, ruas foram destruídas. Entendemos a dor das pessoas. Mas é preciso ficar claro que a Prefeitura não parou um dia sequer desde o dia 15 de fevereiro. O trabalho da Prefeitura na assistência social, na Defesa Civil, na limpeza urbana, nas obras, não para. Estamos todos trabalhando muito forte para diminuir o sofrimento das pessoas e para reconstruir a nossa cidade”, disse Simão.