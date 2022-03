Boletim da Defesa Civil de Petrópolis - Reprodução

Publicado 25/03/2022 15:04

Petrópolis - A Defesa Civil de Petrópolis está com equipes distribuídas em 16 localidades nesta sexta-feira (25). Até o momento, mais de 3,2 mil laudos estão prontos e 2,8 mil estão em andamento com a equipe técnica.

Ao todo, 7705 Registros de Ocorrências foram cadastrados com as chuvas de fevereiro e março. A maior parte foi por deslizamentos, que somam mais de 6,4 mil. Desses, 2,5 mil afetaram imóveis. Até o momento, a Defesa Civil procedeu com quase 3 mil interdições.

Hoje, os técnicos vistoriam áreas pelo Alto da Serra, Corrêas, Atílio Marotti, Valparaíso, Quitandinha, Siméria, São Sebastião, Itaipava, Samambaia, Independência, Dr. Thouzet e Centro.

As ocorrências registradas em localidades de cerca de 50 regiões, deixaram 241 vítimas fatais na cidade. Dos óbitos, 234 foram em decorrência da chuva de fevereiro, sendo 138 mulheres e 96 homens, entre esses 44 são menores.

No domingo (20), foram 7 vítimas fatais, sendo 4 mulheres e três homens. O Corpo de Bombeiros ainda atua nas buscas de desaparecidos. Na última quinta (24), um corpo foi encontrado no Rio Piabanha e a equipe Técnica e Científica da Polícia Civil, trabalha na identificação para confirmar se é um dos 3 desaparecidos registrados na cidade.

Vinte e dois abrigos temporários estão abertos para acolher população de área de risco

Equipes da Assistência Social seguem no atendimento das 1018 pessoas que estão nos 22 abrigos temporários. Em trabalho conjunto com a Defesa Civil é feito o mapeamento das pessoas que podem voltar para as suas casas e os que terão as residências interditadas. Os que não puderem voltar para as suas casas serão incluídos no programa Aluguel Social.

Pontos de abrigo em funcionamento no momento:

Escolas públicas: Paróquia de Santo Antônio, Comac - Escola Germano Valente, E. das Comunidades Santo Antônio, E.M. Papa João Paulo II, Paroquial Bom Jesus, Cei Chiquinha Rolla, E. M. Rubens de Castro Bomtempo, E. M. Alto Independência, E. M. Ana Mohammed, E. M. Marcelo Alencar, E. M Duque de Caxias, E.M. Rosalina Nicolay e E. M. Geraldo Ventura Dias.

E ainda os pontos voluntários: Igreja Videira, Quadra do Oswaldo Cruz, Associação de Moradores Vila São José, Igreja Wesleyana – Caxambu, Igreja Católica Floresta, Igreja Redenção, Sitio São Luiz, Assembleia de Deus Chama Viva e Abrigo São Manoel.