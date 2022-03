Prefeitura esperou para iniciar retirada da doação federal, como disse o prefeito Rubens Bomtempo, para "escoar antes outras doações e ter espaço suficientes para receber as cestas" - Divulgação

Prefeitura esperou para iniciar retirada da doação federal, como disse o prefeito Rubens Bomtempo, para "escoar antes outras doações e ter espaço suficientes para receber as cestas"Divulgação

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis recebeu 1,2 mil cestas básicas do Ministério da Cidadania, como parte das 8.750 reservadas pelo governo federal a Petrópolis e armazenadas em Mesquita (Baixada Fluminense). As cestas foram retiradas na quarta-feira (23) e acondicionadas na Central de Arrecadação e Distribuição instalada na BR-040, na antiga Tec Auto, em Itaipava.

O planejamento adequado garantiu a distribuição para todas as famílias atendidas, com os pontos de abrigo abastecidos. A Prefeitura esperou para iniciar a retirada da doação federal, como disse o prefeito Rubens Bomtempo, para “escoar antes as outras doações e ter espaço suficientes para receber as cestas”.

O tema foi abordado por ele ao ser indagado a respeito durante reunião semipresencial da Comissão Temporária de Petrópolis, do Senado, sobre habitação. “Em até uma semana, estaremos retirando o restante”, completou Bomtempo.

Ao rechaçar notícias falsas, o prefeito lembrou que “ninguém passou fome” antes da retirada da doação federal, já que a Prefeitura recebeu grande quantidade de alimentos de empresas, outras organizações e pessoas físicas de todo o país.

Da Central de Arrecadação e Distribuição, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, na BR-040 (antiga Tec Auto), em Itaipava, saíram 81,6 toneladas de alimentos até 15 de março, dia em que outras 54 toneladas formavam o estoque. A essas grandes doações somavam-se as recebidas pela Secretaria de Assistência Social em seu galpão, na Avenida Barão do Rio Branco. As cestas básicas e alimentos avulsos abasteceram pontos de abrigo e mercados sociais instalados nas comunidades.