Leões da Base do Sub 17 estreiam na fase de grupos Copa Brasileirinho InternacionalReprodução

Publicado 29/03/2022 14:14

Petrópolis - Os Leões da Base do Sub 17 estreiam na fase de grupos Copa Brasileirinho Internacional, que será disputada no estado de Minas Gerais, nesta terça-feira (29), às 15h30, diante do EC Santa Helena, no Estádio Ilvo Marani, na cidade de Vespasiano.



A delegação Serranista embarcou para a disputa da competição, que conta com participação de 48 clubes de diferentes regiões do país, na última sexta-feira (25), e realizou amistosos preparatórios contra o Atlético Mineiro e Cruzeiro antes da estreia, em seus respectivos Centros de Treinamento, em Belo Horizonte.



Cabeça de chave do Grupo 08, o Leão da Serra enfrentará três adversários em sequência na primeira fase.

Confira os detalhes dos confrontos:

1ª rodada

Serrano FC x Santa Helena | Estádio Ilvo Marani | terça-feira (29/03) | 15h30



2ª rodada

Serrano FC x Germano's Soccer | Estádio Ilvo Marani | quarta-feira (30/03) | 14h



3ª rodada

Serrano FC x Meninos de Ouro | Estádio Ilvo Marani | quinta-feira (31/03) | 14h

Idealizada em 2010 por Ricardo Rone, ex-atleta de futebol, a Copa tem como objetivo proporcionar uma nova oportunidade aos atletas participantes de serem avaliados por profissionais de grandes clubes.



Em 2021, o Serrano participou pela primeira vez da competição, sendo representado pela equipe Sub 14, que se destacou com uma campanha invicta na fase de grupos e a vitória sobre o SC Internacional.



Na ocasião, os Leões da Base foram eliminados nas oitavas de final pelo Atlético Mineiro.