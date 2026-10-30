Suspeito ficou foragido por quase uma semana após fugir do localFoto: Divulgação/105ª DP
A localização do suspeito, identificado como Paulo José Pontes de Souza, de 35 anos, ocorreu após uma denúncia anônima informar que ele estaria procurando ajuda na casa de um familiar. A partir das informações recebidas, policiais militares do 26º BPM realizaram diligências e fizeram contato com a solicitante, que repassou novas características e indicações sobre o paradeiro do homem.
As equipes conseguiram encontrá-lo no ponto de ônibus, nas proximidades do trevo de Bonsucesso. Durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, como o homem não forneceu os dados completos de identificação e não estava com documentos, os policiais decidiram conduzi-lo à delegacia para verificação.
Na unidade policial, foi confirmada a identidade de Paulo, apontado como principal suspeito pelo feminicídio ocorrido no bairro Morin. Durante os procedimentos, foi expedido um mandado de prisão contra ele. O homem permaneceu na 105ª DP.
O crime
Segundo informações registradas na ocorrência, a vítima apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Uma testemunha relatou que Fabiana teria discutido com o companheiro na noite anterior, entre 19h e 21h30. Depois da discussão, um aparelho de som teria sido ligado em volume alto, e não foram mais ouvidas vozes na residência.
Na manhã seguinte, o companheiro teria procurado um vizinho e informado que Fabiana estava desmaiada. Ao chegar ao imóvel e encontrar a mulher caída e ferida próximo à entrada da residência, o vizinho acionou o SAMU. O homem deixou o local e não foi mais localizado naquele momento.
A perícia confirmou a morte, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso foi registrado na 105ª DP como feminicídio. Conforme as informações da ocorrência, Paulo havia deixado recentemente o sistema prisional, onde cumpria pena por um crime relacionado à Lei Maria da Penha.
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