Suspeito ficou foragido por quase uma semana após fugir do local - Foto: Divulgação/105ª DP

Suspeito ficou foragido por quase uma semana após fugir do localFoto: Divulgação/105ª DP

Publicado 30/10/2026 07:35





A localização do suspeito, identificado como Paulo José Pontes de Souza, de 35 anos, ocorreu após uma denúncia anônima informar que ele estaria procurando ajuda na casa de um familiar. A partir das informações recebidas, policiais militares do 26º BPM realizaram diligências e fizeram contato com a solicitante, que repassou novas características e indicações sobre o paradeiro do homem.



As equipes conseguiram encontrá-lo no ponto de ônibus, nas proximidades do trevo de Bonsucesso. Durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, como o homem não forneceu os dados completos de identificação e não estava com documentos, os policiais decidiram conduzi-lo à delegacia para verificação.



Na unidade policial, foi confirmada a identidade de Paulo, apontado como principal suspeito pelo feminicídio ocorrido no bairro Morin. Durante os procedimentos, foi expedido um mandado de prisão contra ele. O homem permaneceu na 105ª DP. O homem apontado como principal suspeito pelo assassinato de Fabiana Inácio da Rocha, de 47 anos, foi localizado pela Polícia Militar na manhã de quarta-feira (28), no trevo de Bonsucesso, em Nogueira, em Petrópolis. Ele foi encontrado por volta das 5h16, em um ponto de ônibus, e encaminhado à 105ª DP, onde teve a identificação confirmada. Um mandado de prisão foi expedido durante os procedimentos, e ele permaneceu preso à disposição da Justiça.A localização do suspeito, identificado como Paulo José Pontes de Souza, de 35 anos, ocorreu após uma denúncia anônima informar que ele estaria procurando ajuda na casa de um familiar. A partir das informações recebidas, policiais militares do 26º BPM realizaram diligências e fizeram contato com a solicitante, que repassou novas características e indicações sobre o paradeiro do homem.As equipes conseguiram encontrá-lo no ponto de ônibus, nas proximidades do trevo de Bonsucesso. Durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, como o homem não forneceu os dados completos de identificação e não estava com documentos, os policiais decidiram conduzi-lo à delegacia para verificação.Na unidade policial, foi confirmada a identidade de Paulo, apontado como principal suspeito pelo feminicídio ocorrido no bairro Morin. Durante os procedimentos, foi expedido um mandado de prisão contra ele. O homem permaneceu na 105ª DP.

O crime

Fabiana foi encontrada morta na manhã de quinta-feira (22), por volta das 7h30, na Rua Vereador João F. Castro, no Morin. A Polícia Militar foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), após os profissionais identificarem indícios de morte violenta.



Segundo informações registradas na ocorrência, a vítima apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Uma testemunha relatou que Fabiana teria discutido com o companheiro na noite anterior, entre 19h e 21h30. Depois da discussão, um aparelho de som teria sido ligado em volume alto, e não foram mais ouvidas vozes na residência.



Na manhã seguinte, o companheiro teria procurado um vizinho e informado que Fabiana estava desmaiada. Ao chegar ao imóvel e encontrar a mulher caída e ferida próximo à entrada da residência, o vizinho acionou o SAMU. O homem deixou o local e não foi mais localizado naquele momento.



A perícia confirmou a morte, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso foi registrado na 105ª DP como feminicídio. Conforme as informações da ocorrência, Paulo havia deixado recentemente o sistema prisional, onde cumpria pena por um crime relacionado à Lei Maria da Penha.