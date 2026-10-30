Suspeito ficou foragido por quase uma semana após fugir do localFoto: Divulgação/105ª DP

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Enzo Gabriel
O homem apontado como principal suspeito pelo assassinato de Fabiana Inácio da Rocha, de 47 anos, foi localizado pela Polícia Militar na manhã de quarta-feira (28), no trevo de Bonsucesso, em Nogueira, em Petrópolis. Ele foi encontrado por volta das 5h16, em um ponto de ônibus, e encaminhado à 105ª DP, onde teve a identificação confirmada. Um mandado de prisão foi expedido durante os procedimentos, e ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

A localização do suspeito, identificado como Paulo José Pontes de Souza, de 35 anos, ocorreu após uma denúncia anônima informar que ele estaria procurando ajuda na casa de um familiar. A partir das informações recebidas, policiais militares do 26º BPM realizaram diligências e fizeram contato com a solicitante, que repassou novas características e indicações sobre o paradeiro do homem.

As equipes conseguiram encontrá-lo no ponto de ônibus, nas proximidades do trevo de Bonsucesso. Durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, como o homem não forneceu os dados completos de identificação e não estava com documentos, os policiais decidiram conduzi-lo à delegacia para verificação.

Na unidade policial, foi confirmada a identidade de Paulo, apontado como principal suspeito pelo feminicídio ocorrido no bairro Morin. Durante os procedimentos, foi expedido um mandado de prisão contra ele. O homem permaneceu na 105ª DP.

O crime

Fabiana foi encontrada morta na manhã de quinta-feira (22), por volta das 7h30, na Rua Vereador João F. Castro, no Morin. A Polícia Militar foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), após os profissionais identificarem indícios de morte violenta.

Segundo informações registradas na ocorrência, a vítima apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Uma testemunha relatou que Fabiana teria discutido com o companheiro na noite anterior, entre 19h e 21h30. Depois da discussão, um aparelho de som teria sido ligado em volume alto, e não foram mais ouvidas vozes na residência.

Na manhã seguinte, o companheiro teria procurado um vizinho e informado que Fabiana estava desmaiada. Ao chegar ao imóvel e encontrar a mulher caída e ferida próximo à entrada da residência, o vizinho acionou o SAMU. O homem deixou o local e não foi mais localizado naquele momento.

A perícia confirmou a morte, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso foi registrado na 105ª DP como feminicídio. Conforme as informações da ocorrência, Paulo havia deixado recentemente o sistema prisional, onde cumpria pena por um crime relacionado à Lei Maria da Penha.