Prova deve reunir centenas de atletas na Cidade ImperialFoto: Divulgação/Petrópolis Night Run
A largada e a chegada serão realizadas na Praça da Águia. Os corredores inscritos no percurso de 5 km começam a prova às 20h30, enquanto os participantes dos 10 km têm largada prevista para as 20h35.
A programação também exige atenção dos motoristas, já que o evento provocará mudanças na dinâmica do trânsito em parte do trajeto. A Avenida Barão do Rio Branco funcionará em meia pista durante a realização da prova, com o espaço destinado aos atletas devidamente sinalizado e balizado.
Percurso de 5 km
O retorno será realizado na altura da ponte da antiga Moageira, na pista de sentido contrário, onde estará instalado o segundo ponto de controle da competição. A partir dali, os corredores seguirão pela Avenida Piabanha, no lado ímpar, Rua Alfredo Pachá e Rua 7 de Abril.
Na sequência, o trajeto passa pela Rua Roberto da Silveira, contorna a Praça da Liberdade e continua pela Avenida Koeler, Avenida Tiradentes e Rua da Imperatriz, até a chegada novamente na Praça da Águia.
Percurso de 10 km
A principal diferença está no ponto de retorno, que será localizado em frente à 105ª Delegacia de Polícia, também na Avenida Barão do Rio Branco. No local, estará instalado o segundo ponto de controle da prova.
Depois do retorno, os participantes passarão pela Avenida Piabanha, Rua Alfredo Pachá e Rua 7 de Abril. O percurso continua pela Rua Roberto da Silveira, com contorno da Praça da Liberdade, seguindo pela Avenida Koeler, Avenida Tiradentes e Rua da Imperatriz, até a linha de chegada na Praça da Águia.
Trânsito
A organização também alerta que os atletas passarão pela margem do Rio Piabanha, seguindo o trajeto demarcado para a competição, diferentemente do circuito de lazer utilizado em outras atividades esportivas.
A recomendação é que os condutores redobrem a atenção ao circular pelas vias incluídas no percurso e respeitem as orientações dos agentes de trânsito e a sinalização instalada ao longo do trajeto.
Já os participantes devem chegar com antecedência à Praça da Águia, local de concentração e largada, além de acompanhar as instruções repassadas pelas equipes responsáveis pela organização do evento.
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