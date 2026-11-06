Prova deve reunir centenas de atletas na Cidade Imperial - Foto: Divulgação/Petrópolis Night Run

Prova deve reunir centenas de atletas na Cidade ImperialFoto: Divulgação/Petrópolis Night Run

Publicado 06/11/2026 12:48 | Atualizado 06/11/2026 17:10

Petrópolis recebe neste sábado (7) a 13ª edição da Petrópolis Night Run. Com mais de 1.100 atletas inscritos, a competição promete movimentar o Centro Histórico em uma noite dedicada ao esporte. Os participantes poderão escolher entre percursos de 5 km e 10 km, que passarão por algumas das principais vias da cidade.





A largada e a chegada serão realizadas na Praça da Águia. Os corredores inscritos no percurso de 5 km começam a prova às 20h30, enquanto os participantes dos 10 km têm largada prevista para as 20h35.



A programação também exige atenção dos motoristas, já que o evento provocará mudanças na dinâmica do trânsito em parte do trajeto. A Avenida Barão do Rio Branco funcionará em meia pista durante a realização da prova, com o espaço destinado aos atletas devidamente sinalizado e balizado. LEIA MAIS: Serrano garante vaga nas semifinais e Petrópolis disputa classificação na Série B1 A largada e a chegada serão realizadas na Praça da Águia. Os corredores inscritos no percurso de 5 km começam a prova às 20h30, enquanto os participantes dos 10 km têm largada prevista para as 20h35.A programação também exige atenção dos motoristas, já que o evento provocará mudanças na dinâmica do trânsito em parte do trajeto. A Avenida Barão do Rio Branco funcionará em meia pista durante a realização da prova, com o espaço destinado aos atletas devidamente sinalizado e balizado.

Percurso de 5 km



Os participantes dos 5 km sairão da Praça da Águia e seguirão pela Rua da Imperatriz, no lado par, passando pela Rua Raul de Leoni, Avenida Ipiranga, também pelo lado par, e Rua 13 de Maio, até alcançar a Avenida Barão do Rio Branco.



O retorno será realizado na altura da ponte da antiga Moageira, na pista de sentido contrário, onde estará instalado o segundo ponto de controle da competição. A partir dali, os corredores seguirão pela Avenida Piabanha, no lado ímpar, Rua Alfredo Pachá e Rua 7 de Abril.



Na sequência, o trajeto passa pela Rua Roberto da Silveira, contorna a Praça da Liberdade e continua pela Avenida Koeler, Avenida Tiradentes e Rua da Imperatriz, até a chegada novamente na Praça da Águia.

Percurso de 10 km

No percurso de 10 km, os atletas percorrerão inicialmente o mesmo trecho da modalidade de 5 km. A largada também será na Praça da Águia, seguindo pela Rua da Imperatriz, Rua Raul de Leoni, Avenida Ipiranga, Rua 13 de Maio e Avenida Barão do Rio Branco.



A principal diferença está no ponto de retorno, que será localizado em frente à 105ª Delegacia de Polícia, também na Avenida Barão do Rio Branco. No local, estará instalado o segundo ponto de controle da prova.



Depois do retorno, os participantes passarão pela Avenida Piabanha, Rua Alfredo Pachá e Rua 7 de Abril. O percurso continua pela Rua Roberto da Silveira, com contorno da Praça da Liberdade, seguindo pela Avenida Koeler, Avenida Tiradentes e Rua da Imperatriz, até a linha de chegada na Praça da Águia.

Trânsito

Durante a realização da Petrópolis Night Run, a Avenida Barão do Rio Branco funcionará em meia pista. O espaço destinado aos corredores será delimitado e contará com sinalização para orientar tanto os participantes quanto os motoristas.



A organização também alerta que os atletas passarão pela margem do Rio Piabanha, seguindo o trajeto demarcado para a competição, diferentemente do circuito de lazer utilizado em outras atividades esportivas.



A recomendação é que os condutores redobrem a atenção ao circular pelas vias incluídas no percurso e respeitem as orientações dos agentes de trânsito e a sinalização instalada ao longo do trajeto.



Já os participantes devem chegar com antecedência à Praça da Águia, local de concentração e largada, além de acompanhar as instruções repassadas pelas equipes responsáveis pela organização do evento.