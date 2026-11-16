Serrano venceu o confronto de ida fora de casa - Foto: Henrique Lima

Serrano venceu o confronto de ida fora de casaFoto: Henrique Lima

Publicado 16/11/2026 14:32

O Serrano Futebol Clube deu um passo importante rumo à final do Campeonato Carioca Série B1. No último sábado, a equipe de Petrópolis venceu o Duque de Caxias por 3 a 2, no Estádio de Los Larios, em Duque de Caxias, e abriu vantagem na disputa por uma vaga na decisão. O confronto de volta será realizado no próximo sábado, às 15h, no Estádio Atílio Marotti, em Petrópolis

Com o resultado, o Leão da Serra precisa apenas de um empate para avançar à final e garantir o acesso à Série A2 do Campeonato Carioca. Os gols da equipe foram marcados por Pedrinho, Hugo Iglesias e Guilherme. Pelo Duque de Caxias, Marcos Paulo e Junior Araujo balançaram as redes.

Serrano consegue virada e vence fora de casa

A partida começou com vantagem dos donos da casa. Aos sete minutos do primeiro tempo, Marcos Paulo abriu o placar de cabeça, após cobrança de escanteio de Junior Araujo.



O Serrano reagiu rapidamente e chegou ao empate aos 12 minutos. Pedrinho recebeu e arriscou de fora da área, acertando o gol adversário. Aos 40, Hugo Iglesias aproveitou uma sobra de bola dentro da área e virou o marcador para o time petropolitano.



Na segunda etapa, o Duque de Caxias voltou a deixar tudo igual aos 32 minutos, quando Junior Araujo marcou um gol olímpico, diretamente de uma cobrança de escanteio.



A resposta do Leão da Serra veio cinco minutos depois. Aos 37, Guilherme invadiu a área e finalizou cruzado para garantir a vitória por 3 a 2 e levar a vantagem para o jogo decisivo em Petrópolis.

Goytacaz também vence na outra semifinal

Na outra disputa por uma vaga na decisão, o Goytacaz venceu o Niteroiense por 1 a 0, em partida realizada no Estádio Ary de Oliveira e Souza, em Campos dos Goytacazes.



As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, também às 15h, na Concha Acústica, em Niterói. Assim como o Serrano, o Goytacaz chega ao confronto de volta em vantagem e busca confirmar a classificação para a final.

Campanha teve título do primeiro turno



O Serrano chega à semifinal após uma campanha de destaque na primeira fase da competição. A equipe conquistou a Taça Corcovado, correspondente ao primeiro turno da Série B1, com 24 pontos somados em 11 partidas.



Agora, o clube de Petrópolis tenta confirmar a vaga na decisão diante da torcida, no Atílio Marotti. Além da possibilidade de disputar o título da competição, a classificação representa a oportunidade de garantir o retorno à Série A2 do futebol estadual.