Simulado será no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava - Foto: Divulgação/PMP

Simulado será no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em ItaipavaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 19/11/2026 14:19 | Atualizado 19/11/2026 14:19

Petrópolis vai receber, no dia 8 de dezembro, um simulado de emergência para preparar moradores e equipes de atendimento a situações provocadas por chuvas intensas. A atividade será realizada no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, e envolverá a Prefeitura, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), a Secretaria de Estado de Defesa Civil e representantes da comunidade. O treinamento terá acionamento de sirenes, envio de alertas diretamente aos celulares e uma simulação de salvamento de múltiplas vítimas.

A preparação para o exercício começou a ser alinhada nesta quarta-feira (18), durante uma reunião entre representantes dos órgãos envolvidos. O encontro aconteceu no próprio parque, onde também foi realizada uma vistoria para definir os espaços que receberão as estruturas utilizadas no treinamento.



A iniciativa faz parte de uma mobilização estadual voltada à prevenção de desastres e à preparação de moradores de áreas vulneráveis para situações de emergência. Outras cidades fluminenses também recebem atividades semelhantes, coordenadas pela Secretaria de Estado de Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros.

Alertas e sirenes serão testados



Um dos principais objetivos do exercício é avaliar a integração entre os mecanismos utilizados para avisar a população sobre situações de risco. O protocolo prevê o acionamento das sirenes do Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro acompanhado do envio de mensagens pelo Defesa Civil Alerta (DCA), diretamente aos aparelhos celulares das pessoas nas regiões envolvidas.



A integração dos dois sistemas é uma das novidades do protocolo estadual. Com o acionamento conjunto, a expectativa é ampliar o alcance dos avisos e facilitar a mobilização de moradores para deixar áreas de risco quando necessário.



Atualmente, o Governo do Estado mantém 202 sirenes e 70 pluviômetros ativos em apoio aos municípios. Os equipamentos auxiliam no monitoramento das condições meteorológicas e na emissão antecipada de alertas, permitindo que a população tenha mais tempo para buscar locais seguros.

Voluntários também participarão



Em Petrópolis, além das equipes municipais, estaduais e dos Bombeiros, o treinamento contará com a participação de voluntários dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs). A proposta é envolver diferentes setores na simulação e avaliar a capacidade de resposta diante de uma ocorrência de maior proporção.



O prefeito Hingo Hammes destacou a importância da integração entre os órgãos para aprimorar o atendimento em situações de emergência. Segundo ele, o município já realizou outros exercícios ao longo deste ano, e a parceria com o Estado permitirá ampliar o treinamento conjunto.



O secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Vinicius Fernandes, também ressaltou que a atividade servirá para identificar pontos que podem ser aprimorados antes do verão, período que exige atenção redobrada devido à possibilidade de chuvas intensas.