Piraí fica no Vale do CaféReprodução

Publicado 31/01/2022 21:04 | Atualizado 31/01/2022 21:05

A prefeitura de Piraí, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito, comunicou o retorno de alguns horários referentes à linha Barra do Piraí - Piraí e Ipê. Confira, abaixo, os horários que voltam a atender a população a partir de amanhã (1º).

- Barra do Piraí x Piraí - Retorno do horário de 8h50

- Barra do Piraí x Ipê - Retorno do horário de 11h10

- Barra do Piraí x Ipê - Retorno do horário de 15h

- Ipê x Barra do Piraí - Retorno do horário de 16h15