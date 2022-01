Castração tem inúmeros benefícios - Reprodução Internet

Publicado 28/01/2022 11:03

A prefeitura de Piraí vai voltar a promover a castração gratuita de cães e gatos da cidade. A segunda fase do programa vai acontecer entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro, na Mata do Amador, para os animais domésticos com cadastro prévio na Secretaria de Agricultura.



Após esse período, o Castramóvel vai atender os bairros Casas Amarela, Cruzeiro, Prefeitura, Sarole Sossego I e II e Vila das Palmeiras para a castração de felinos e caninos devidamente cadastrados.

Para isso, os tutores devem comparecer à Secretaria de Agricultura com CPF, RG, comprovante de residência e comprovante de vacinação antirrábica do animal atualizado.