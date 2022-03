Piraí fica no Vale do Café - Reprodução

Publicado 06/03/2022 11:27

Amanhã (07), a prefeitura de Piraí, por meio do Centro de Inovação Tecnológica (CIT), vai abrir inscrições para curso de capacitação em robótica. Os interessados, que devem ter no mínimo 10 anos e cursar o 5º, o 6º ou 7º ano do Ensino Fundamental, têm até o próximo dia 13 de março para fazer a inscrição no site da prefeitura . A seleção dos 80 alunos será feita através de sorteio no dia 15 de março, com transmissão ao vivo pelas redes sociais. O início das aulas está previsto para 21 de março.