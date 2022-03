Aedes Aegypti - Persante Baldoni

Aedes AegyptiPersante Baldoni

Publicado 30/03/2022 16:04

A prefeitura de Piraí, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou uma campanha para alertar a população sobre a checagem e a eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como a dengue. Com o mote "Um mosquito não é mais forte que um país inteiro", a campanha lembra que medidas simples, como manter fechadas caixas d'água e lixeiras, são essenciais para evitar a proliferação do mosquito. A prefeitura também divulgou o número de telefone (24) 2411-9319 para que moradores solicitem ajuda em caso de necessidade.