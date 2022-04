Imagem ilustrativa - Divulgação

Publicado 29/04/2022 10:58

Amanhã (30), a Secretaria de Saúde de Piraí vai realizar o Dia D da campanha de vacinação contra o sarampo e a influenza, entre 8h e 17h, em todas as unidades de saúde. A vacina contra a influenza estará à disposição de idosos acima de 60 anos, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência ou comorbidades (com laudo médico), professores, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, caminhoneiros (forças armadas, salvamento e segurança), trabalhadores de transporte coletico e população privada da liberdade. Já a vacina contra sarampo estará disponível para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A prefeitura de Piraí ressalta que é necessário levar a caderneta de vacinação.