Hospital Flávio Leal, em Piraí - Reprodução

Publicado 14/04/2022 09:43

A prefeitura de Piraí comunicou o retorno do acesso de seis setores (maternidade, internações, exames de raio-x, entrega de exames, visitas e troca de acompanhantes) para a principal recepção do Hospital Flávio Leal. Ainda segundo o comunicado, o acesso para ecoddopler, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e ortopedia continua pela recepção do antigo setor de fisioterapia da unidade hospitalar.