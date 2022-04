Piraí fica no Vale do Café - Reprodução

Piraí fica no Vale do CaféReprodução

Publicado 08/04/2022 14:15

Um motorista perdeu o controle da direção e caiu com o carro em um lago no centro de Piraí. O acidente aconteceu na noite de ontem (07) e, segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima conseguiu sair sozinha do veículo, que foi retirado por um guincho. De acordo com apuração do DIA, o motorista é um jovem de 25 anos que já foi liberado do hospital após cuidados realizados nos leve ferimentos sofridos.