Pacientes e acompanhantes recebem kits em PiraíDivulgação

Publicado 07/04/2022 17:16 | Atualizado 07/04/2022 17:19

Piraí tem lançado e anunciado diversas ações relacionadas à saúde pública em abril, mês no qual é celebrado o Dia Mundial da Saúde. Uma das novidades envolve os pacientes que fazem parte do programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e passaram a ter direito a um kit alimentação composto por água, suco, biscoitos (sal e doce) e barra de cereal através de indicação do Legislativo (autoria dos vereadores Batata e Júnior Dentista) abraçada pelo prefeito Tutuca. “Temos enviado projetos importantes à Câmara, que foram analisados e aprovados. A gente tem um apoio grande do Legislativo e queria parabenizar ao Batata e ao Junão por essa ideia, essa iniciativa, porque é o trabalho de todos que faz com que a população tenha uma qualidade de vida melhor”, disse o prefeito.



A secretária de Saúde também comentou a novidade. “Vamos melhorar o kit alimentação, mas antes gostaríamos de ouvir a população, saber a crítica de um diabético, de alguém que faz hemodiálise, alguém que tem restrição alimentar antes de alguns exames, para poder qualificar o lanche ofertado ao nosso munícipe”, disse Giane Aparecida Gióia. O vereador Sebastião dos Santos Justiniano, o Batata, agradeceu ao prefeito Tutuca, à secretária Giane e ao vereador Junão pelo apoio à ideia. "O diálogo faz a diferença e essa indicação é a prova de que a união só traz benefícios à população, pois muitas das pessoas vão para essas consultas sem um real no bolso”, comentou o coautor da indicação, Júnior Dentista.