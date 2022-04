94ª DP de Piraí - Reprodução

Publicado 01/04/2022

Ontem (31), um homem acusado de crime ambiental e furto de energia elétrica foi preso em flagrante por policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia, em Piraí. Na casa do suspeito, localizada na rua das Laranjeiras, foram encontradas aves silvestres sem autorização e com sinais de maus-tratos. A equipe também identificou um sistema de ligação clandestina de energia elétrica. Na delegacia do município, foi estipulado o pagamento de fiança.