Praça do ArrozalReprodução/Prefeitura

Publicado 31/03/2022 10:42

No próximo sábado (02), Arrozal vai receber o projeto Saúde Itinerante, promovido pela prefeitura de Piraí, através da Secretaria Municipal de Saúde, com objetivo de aproximar as ações da rede pública de saúde dos bairros e distritos do município. Entre 9h e 13h deste sábado, a Secretaria de Saúde e Secretarias parceiras vão atender e orientar a população na Praça do Arrozal.