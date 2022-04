Inauguração foi realizada hoje (07) - Divulgação

Publicado 07/04/2022 16:43 | Atualizado 07/04/2022 17:17

Na manhã desta quinta-feira (07), a inauguração da UTI do Hospital Flávio Leal, em Piraí, reuniu diversas autoridades locais e teve a presença do deputado estadual Gustavo Tutuca, dos deputados federais Luiz Antônio Corrêa e Cristino Áureo, e do secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, que representou o governador Cláudio Castro. Além do prefeito Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, o Tutuca, a solenidade também contou com vereadores de Piraí e os prefeitos de Rio Claro, Pinheiral e Quatis, respectivamente Zé Osmar, Ednardo Barbosa e Aluísio Max Alves



Os dez leitos que fazem parte da unidade estão funcionando desde o dia 7 de março e atenderam 10 pacientes desde então. A secretária de Saúde de Piraí, Giane Aparecida Gióia, foi a primeira a falar e contou como foi todo o processo desde que o prefeito aceitou o desafio de construir uma UTI em Piraí. Depois de elogiar a gestão municipal, o secretário Alexandre Chieppe anunciou que o governo do estado vai destinar mais de 5 milhões de reais em recursos para a área da saúde do município na próxima semana.



Gustavo Tutuca destacou a união entre Executivo e Legislativo em Piraí e contou que no Hospital Flávio Leal nasceram ele, seus irmãos e seu pai, revelando que o homenageado com o nome da UTI, Dr. Alberto Smera, foi o responsável pelo seu parto e de sua filha. Segundo o ex-secretário de Turismo do estado, o nome do seu pai Tutuca era o único que poderia fazer as mudanças necessárias para o município avançar. “A Saúde de Piraí sempre teve grande destaque no estado e fazer mais pela nossa saúde foi e está sendo o grande desafio da secretária Giane. No meu mandato na Alerj, tive a oportunidade de entregar R$ 40 milhões para o Hospital Regional, e agora estou podendo ajudar muito mais o meu município”, disse Gustavo Tutuca.



O prefeito de Piraí agradeceu à Câmara de Vereadores, que aprovou todos os projetos enviados até agora, e mencionou diversas vezes a família Smera, representada pelo atual secretário municipal de Cultura, Gebran Smera, que contou um pouco da história de seu pai. Tutuca agradeceu o representante da Light, Renato Osório, pela parceria na construção da UTI; o presidente do Hospital Flávio Leal, Bebeto de Freitas; o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Júlio César Xavier; os prefeitos presentes; e os deputados federais Luiz Antônio, Cristino e Furtado, que não pode estar presente. “Iremos receber mais um investimento de R$ 2,9 milhões para tratar do esgoto nas residências rurais, são mais de 500 famílias, acabou de me lembrar o secretário Júnior Rocha (Meio Ambiente/Agricultura) do projeto de saneamento rural, do projeto Limpa Rio do governo do estado, pelo qual se fará a dragagem do Rio Caximbau, no Distrito de Arrozal”, completou o prefeito Tutuca.



Por último, o prefeito enalteceu a disposição da Giane Gióia à frente da Secretaria de Saúde, que teve que conhecer todo o município e o desafiou a instalar uma UTI no município. “Eu moro há 72 anos aqui e sei da angústia das pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde. Por isso, quero terminar agradecendo a Deus por tudo o que estamos conseguindo realizar”, encerrou, emocionado, o prefeito Tutuca. O evento é parte de várias ações do governo no mês de abril, no qual se comemora o Dia Mundial da Saúde (07). Todo o secretariado municipal esteve presente e o Legislativo de Piraí marcou presença com os vereadores João Máximo, Prico, Russo, Junior Dentista, Batata, Mário Hermínio, Xandeco, Didi, Vicente e Sena.