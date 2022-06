94ª DP de Piraí - Reprodução

22/06/2022

Com apoio de policiais militares, agentes da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí prenderam em flagrante um homem com um quilo de cocaína. Segundo a Pcerj, a prisão aconteceu na segunda-feira (20) durante ação para reprimir o comércio de entorpecentes na localidade de Arrozal, em Piraí.

O acusado foi preso dentro de um ônibus que fazia o trajeto São Paulo-Rio de Janeiro. De acordo com os policiais civis, a droga seria a um intermediário no bairro Guadalupe, Zona Norte do Rio.