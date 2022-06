Publicado 24/06/2022 08:54

Na quarta-feira (22), policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam dois homens por suspeita de tráfico de drogas na Via Dutra, altura de Piraí. Os agentes localizaram 20 kg de pasta base de cocaína no veículo da dupla após atuação de um cão farejador. Os acusados foram conduzidos para a Superintendência da PF no Rio e vão responder por tráfico de drogas. A ação na Via Dutra faz parte da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que termina hoje (24).