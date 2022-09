Piraí fica no Vale do Café - Reprodução

Piraí fica no Vale do CaféReprodução

Publicado 08/09/2022 16:40

A Rio+Saneamento vai realizar um trabalho de manutenção preventiva no sistema de abastecimento do distrito de Arrozal, em Piraí, nesta quinta-feira (08). A partir das 22h, equipes da concessionária vão começar a limpeza dos equipamentos da Estação de Tratamento de Água (ETA) da localidade.

Segundo a Rio+Saneamento, o serviço será feito durante a noite e a madrugada para minimizar o impacto no abastecimento da população, já que será preciso interromper a distribuição de água no distrito durante o período. O fornecimento de água será retomado assim que a limpeza for concluída.



Imóveis com caixas d'água e/ou cisternas não devem ser afetados pela redução temporária do abastecimento. Como nem todos têm reservatórios, a Rio+Saneamento orienta que os consumidores utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo neste período. Os munícipes podem entrar em contato pelo telefone 0800 772 1027, número que também oferece suporte via WhatsApp.