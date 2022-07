Unidade de Saúde do bairro Rosa Machado, em Piraí - Divulgação/PMP

Publicado 26/07/2022 15:40

Em razão do feriado, a vacinação contra covid-19 em Piraí nesta semana recomeça amanhã (27). O calendário segue com a aplicação de 1ª dose em crianças imunossuprimidas de 3 anos, 1º dose em crianças de 4 a 11 anos, 1ª e 2ª doses de vacina contra covid-19 em crianças de 5 a 11 anos e 4ª dose em pessoas imunossuprimidas e com mais de 40 anos de idade que tenham tomado a dose anterior há mais de 4 meses.

Nesta quarta (27), a vacinação estará disponível entre 8h30 e 16h nas unidades de Rosa Machado, Varzão, Arrozal, Cacaria, Jaqueira e Caiçara e na unidade complementar (Light). Na quinta (28), a vacinação acontecerá entre 8h30 e 16h nas unidades de saúde do Centro e Casa Amarela e entre 8h30 e 12h na unidade de Santanésia. na sexta (29), das 8h30 às 16h, a vacinação vai acontecer exclusivamente na unidade do Parque Laranjeiras. É necessário levar CPF, Cartão do SUS e Caderneta de Vacinação.