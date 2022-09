Gustavo Tutuca - Flávio Cabral

Gustavo TutucaFlávio Cabral

Publicado 29/09/2022 20:22

Nascido em Piraí, casado, pai de três filhos, deputado estadual eleito por três mandatos consecutivos (2010, 2014 e 2018), secretário de Estado de Ciência e Tecnologia (2015-2016) e secretário de Estado de Turismo (2020-2022), Gustavo Tutuca (PP) busca o quarto mandato na Alerj reforçando seu compromisso de representar os municípios junto ao governo estadual.

"Costumo brincar que sou um 'despachante' dos municípios. E me orgulho disso, porque sei o quanto ajudei a melhorar a vida da população no interior. Enquanto estiver na Assembleia Legislativa, sempre farei isso", disse o deputado, ressaltando que aprendeu política dentro de casa, com o prefeito Tutuca, de quem herdou o apelido. "Foi com ele que percebi que a política séria, bem feita, muda a vida das pessoas. Tenho muito orgulho do trabalho que realizei ao longo desses 12 anos de mandato. Tenho entregas em todas as regiões do estado e o reconhecimento da população", destaca Gustavo.

Entre os principais objetivos para o eventual novo mandato, o deputado cita a aprovação da Lei de Incentivo ao Turismo, que segue o mesmo modelo do Esporte e da Cultura, permitindo a qualquer empresa que recolhe ICMS no estado do Rio a destinação de parte desse recurso, que seria pago em imposto, para o patrocínio de projetos. "Além disso, parte desse valor, a contrapartida social, volta como forma de investimento para a população, seja em qualificação de mão de obra ou infraestrutura turística. Tenho certeza que vai beneficiar todo o estado, não apenas o turismo, mas fomentando toda a economia e criando novos postos de trabalho", explica Tutuca, responsável pelo planejamento da da retomada do setor turístico no período pós-pandemia no período em que esteve à frente da Setur-RJ.

"Me sinto preparado e com disposição para esse quarto mandato que vem pela frente. Precisamos manter o Rio nessa crescente que estamos vendo. O governador Cláudio Castro foi extremamente importante na recuperação do Estado do Rio. Um governador que retomou o diálogo com todos os setores do estado, pacificando as relações e fortalecendo os 92 municípios", finalizou o deputado estadual Gustavo Tutuca.