Delegacia de Duas Barras Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 06:22 | Atualizado 19/11/2020 12:43

Duas Barras - Doze pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil, realizada na manhã desta quinta-feira (19), em Duas Barras, na Região Serrana do Rio. Investigações apontam que uma das principais facções criminosas do estado tenta se estabelecer na cidade. A tranquilidade de um município que há noves meses não registra um assassinato deu espaço para o agitado mundo do tráfico de drogas.

Logo pela manhã, cerca de 60 agentes de várias delegacias do interior do estado se espalharam pelas ruas. Moradores da cidade foram acordados ao som das sirenes.

Publicidade

Após quatro meses de investigações, a polícia conseguiu descobrir uma conexão entre o tráfico de Rio e pequenos criminosos que se instalaram na cidade.

"Além do nosso setor de inteligência, contamos com as informações da população, que passou a nos munir de informações quando reativamos e divulgamos as redes sociais e WhatsApp. Alguns criminosos praticavam o tráfico, enquanto outros atuam em cidades como Bom Jardim, Cantagalo e Cordeiro", contou o delegado Diogo Schettini, titular da 152ª DP (Duas Barras), responsável pela operação.

Publicidade

A partir das investigações, a justiça emitiu 11 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. Ao todo, 23 pessoas foram denunciadas. Os agentes conseguiram cumprir 10 mandados de prisão. As outras duas prisões foram feitas em flagrante.