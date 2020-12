Quem tiver informações pode entrar em contato com o número (11) 99911-1852 Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 16:20 | Atualizado 29/12/2020 16:25

Uma família de Resende, no sul do Estado, está procurando por um jovem que desapareceu. Gustavo de Souza Macedo, de 21 anos, foi visto pela última vez na terça-feira (22).



De acordo com informações da família, Gustavo foi acampar durante o final de semana, no distrito da Serrinha do Alambari, também em Resende, e até o momento não conseguiram mais contato com ele.



Quando desapareceu, ele usava calça jeans e uma camisa preta. Os pertences de Gustavo foram encontrados no camping onde ele estava.



A família realizou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso. Quem tiver informações sobre o jovem desaparecido pode entrar em contato com o número (11) 99911-1852 ou com a delegacia de Resende pelo (24) 3354-6440.