Hospital Municipal São Francisco de Assis Dorinha Lopes

Publicado 27/01/2021 19:33

A cidade de Porto Real divulgou nesta quarta-feira (27) o boletim epidemiológico do dia 25 de janeiro. Nele, foi confirmada a 34ª morte por coronavírus: um homem de 67 anos, portador de comorbidades, e que faleceu no Hospital Municipal São Francisco de Assis.



Além do óbito, foram confirmados mais 19 casos da doença, totalizando 1152. Os curados somam 922 moradores. Entre os 196 casos ativos, uma pessoa está internada.



O município ainda investiga uma morte suspeita. Entre os 240 casos em análise, duas pessoas estão hospitalizadas. O restante cumpre isolamento domiciliar.