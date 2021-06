Serviços foram realizados Secretaria Municipal de Obras - Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 13:00

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos deu início nesta semana aos serviços de limpeza urbana como roçada e capina em diversos bairros da cidade. Uma equipe realizou os trabalhos de limpeza na Avenida Geraldo Ribas, no bairro Ettore. Já na Rua das Araras, localizada no bairro Jardim Real, houve o serviço de roçada nas proximidades do campo do Centro Real.

Também na Rua José dos Santos, no Centro, uma equipe prontamente esteve no local realizando a ação de urbanização. Na Rua Saldanha da Gama, no bairro Parque Mariana, houve a conclusão dos serviços de poda preventiva. “Vamos dar continuidade no decorrer da semana com esses serviços essenciais, visando a melhoria da nossa cidade”, destacou o secretário, Antônio Sebastião da Silva.