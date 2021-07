Origem não foi identificada, mas está sendo apurada - Divulgação

Publicado 16/07/2021 13:00

O resultado da análise da água do córrego no bairro Jardim Polastri, em Quatis, indicou a presença de metais. No mês de junho, foi identificada uma alteração da coloração da água alternando de amarela para vermelha.

A Secretaria de Meio Ambiente registrou um boletim de ocorrência na 100ª Delegacia de Polícia de Porto Real. O caso será acompanhado em conjunto com a Coordenação de Saneamento de Quatis e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

Para denunciar irregularidades como essa, a população pode ligar para a Guarda Ambiental pelo número (24) 99856-9129.