Objetivo foi debater a implantação da Gestão Democrática no Sistema de Ensino público Municipal. - Divulgação

Objetivo foi debater a implantação da Gestão Democrática no Sistema de Ensino público Municipal. Divulgação

Publicado 16/07/2021 11:00

Por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, foi realizada na última quarta-feira (14), uma reunião com os diretores gerais e adjuntos das Escolas Públicas Municipais. O evento aconteceu no auditório do CIEP Brizolão 487 - Oswaldo Luís Gomes, no bairro Freitas Soares, com objetivo de debater a implantação da Gestão Democrática no Sistema de Ensino público Municipal.

Durante a reunião, também foi apresentada a minuta do Projeto de Lei, que Dispõe sobre Sistema de Ensino e a Gestão Democrática. “Os Diretores colocaram em público as sugestões sobre o assunto que foram anteriormente discutidas com suas equipes. O Município espera implantar legalmente a Gestão Democrática no Sistema de Ensino com a maior brevidade possível, em atendimento à legislação de ensino”, explicou a subsecretária de Educação, Giovana de Oliveira Silva.